Violenta una ragazza dopo averle dato un passaggio, 23enne condannato

Un giovane della provincia di Crotone, M. P. di 23 anni, è stato condannato a scontare la pena di 5 anni in carcere per reato di violenza sessuale. La sentenza definitiva arriva a conclusione del processo che ha portato alla sbarra l’imputato con l’accusa di aver approfittato di una ragazza la scorsa estate, all’uscita di una discoteca.

Era il mese di agosto del 2022 quando la vittima in questione ha chiesto al ragazzo di darle un passaggio in auto per tornare a casa. Ed è proprio all’interno dell’autovettura che si è consumata la violenza: dopo aver abusato della donna, l’ha fatta quindi scendere abbandonandola per le vie della cittadina.

La ragazza quindi, sotto shock per l’accaduto, avrebbe incontrato alcuni amici per strada che l’hanno accompagnata a sporgere denuncia. Per il ragazzo erano scattate le manette ad un anno di distanza dai fatti, a seguito di mirate indagini. Ieri il Tribunale di Crotone lo ha condannato a 5 anni di reclusione, al pagamento di 10mila euro di provvisionale e di 1.600 euro di spese legali, nonché all’interdizione dai pubblici uffici.