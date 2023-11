Girifalco, la pensilina di via Migliaccio diventa un’opera d’arte

La pensilina di via Migliaccio ha un nuovo volto. Racconta, in pillole, la storia di Girifalco. Il dialetto, i luoghi. L’idea nasce qualche anno fa, da un progetto che il compianto presidente della Pro Loco, Paolo Antonio Migliazza, aveva condiviso ed elaborato con Mariantonietta Conte e il vicesindaco con delega al Marketing Territoriale, Alessia Burdino.

L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione Comunale unitamente alla Pro Loco, come meglio spiegherà, dal punto di vista artistico e comunicativo, Mariantonietta appena rientrerà a Girifalco in occasione della presentazione di un secondo lavoro realizzato sempre per la promozione del territorio, è quello di riqualificare – in forma sperimentale – una delle pensiline più centrali del perimetro urbano rendendole, al tempo stesso, uno strumento di marketing territoriale.

Il progetto grafico è stato realizzato da Mariantonietta Conte ed alcuni disegni (quelli dei monumenti/luoghi) sono stati realizzati da Rocco Stranieri.

Le stampe sono state fatte da Carlo Sergi (Ydrasil) e il montaggio dagli operai del Comune. Un lavoro condiviso con la Pro Loco Girifalco APS da sempre attenta alla promozione del territorio.