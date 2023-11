“Successo per la prima tappa del Cammino di Soverato che ha avuto luogo domenica 19 novembre e che ha visto i numerosi partecipanti visitare il borgo di Soverato Superiore , conoscere da vicino la Pietà del Gagini e infine dopo una panoramica passeggiata costeggiando la valle del Beltrame arrivare fin sulla vetta di Soverato Antica rimessa completamente “a nuovo” con un approfondito intervento di sistemazione e pulizia da parte dell’ Amministrazione Comunale.

I partecipanti (tra cui molti provenienti da Catanzaro e dai paesi limitrofi) accolti dal Sindaco Daniele Vacca e dal Vice Sindaco Emanuele Amoruso, hanno potuto cosi conoscere e riscoprire alcuni luoghi storici caratteristici e le opere d’arte che arricchiscono la città di Soverato attraverso la puntuale illustrazione storica del prof. Ulderico Nisticò.

Un grande stupore nel potere ammirare da vicino lo splendido gruppo marmoreo della Pietà e la stessa sorpresa negli occhi dei presenti si è colto nel camminare sulle vecchie strade di Soverato Antica, dove grazie anche alle spiegazioni di Ulderico Nisticò, si è potuto fare un salto nel passato e rivivere gli antichi usi e costumi dei nostri antenati.

Numerosi i commenti positivi registrati sul posto e sui social. “Alle spalle del nostro bellissimo mare, e a 5 minuti da casa, ci sono giacimenti di bellezza, storia, tradizioni e cultura. E’ bello scoprirli in compagnia…”, è il commento che più ci ha colpito.

Il Cammino di Soverato è un progetto di valorizzazione del territorio della citta di Soverato attraverso alcuni appuntamenti di passeggiate storico – naturalistica, fortemente voluto dal Vice Sindaco della città di Soverato Emanuele Amoruso e dalla Associazione sportiva SoveratoinCammino Fitwalking e con la collaborazione preziosa di Ulderico Nisticò, per far conoscere , a “Suveratani”, Soveratesi e non, questo scrigno di bellezza , conoscenza, arte e natura custodito nel territorio di Soverato e che merita di essere ri- scoperto in maniera più approfondita.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il progetto alla sua prima tappa sembra aver colpito nel segno… e adesso non resta che prepararsi per la seconda tappa del Cammino di Soverato.”