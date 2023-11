Girone di ritorno al via per il Volley Soverato

Dopo aver chiuso con sette punti il girone di andata, la squadra del presidente Matozzo attende al Pala Scoppa la visita della Siderco Pescara. Le avversarie del Soverato hanno raccolto nel turno infrasettimanale i primi punti della stagione sono galvanizzate e fiducioso per il futuro.

Il Soverato di Guidetti non può sbagliare il match dopo il ko in trasferta contro Bologna. È ora di muovete la classifica per capitan Buffo e compagne che stanno preparando nei minimi dettagli questa sfida. Non sarà un incontro facile per le ioniche che dovranno iniziare il match con il giusto approccio.

Bisogna guardare avanti ormai e non pensare quanto in più si sarebbe potuto fare nel girone di andata; sfida troppo importante pe le il prosieguo del campionato con i tifosi che come sempre riempiranno gli spalti del Pala Scoppa. Fischio di inizio domenica 26 novembre alle ore 17.