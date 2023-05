Giuseppe Stigliano ospite d’eccezione all’evento Naturium 2023 a Soverato

Il CEO di Spring Studios parlerà della sua carriera, la globalizzazione e il futuro del marketing all’annuale evento culturale.

Giuseppe Stigliano, il CEO di Spring Studios, è stato annunciato come ospite d’eccezione per l’evento estivo 2023 di Naturium. Il progetto culturale, che ogni anno organizza un talk pubblico a Soverato nel mese di agosto, con contorno di premiazioni, arte e musica, mira a ispirare i giovani a valorizzare il proprio talento.

“Un grande onore per noi” ha dichiarato il fondatore di Naturium, Giovanni Sgrò. Nel corso dell’evento, Stigliano discuterà della sua vita e carriera con il giornalista Francesco Pungitore, fornendo una fonte d’ispirazione per i giovani sulla cultura del merito, del lavoro e del successo.

Proprio domenica scorsa Stigliano è stato intervistato dal Sole24Ore in un articolo a tutta pagina apparso con il titolo “Abbiamo tutti abusato della globalizzazione, la Magna Grecia ci salverà”. Questa frase rappresenta la sintesi del pensiero del manager di origini calabresi che, pur avendo vissuto e lavorato in diverse parti del mondo, non dimentica mai le sue origini e l’importanza della cultura locale in un mondo sempre più globalizzato.

Stigliano, manager e docente presso diverse università e business school italiane, ha co-fondato due startup ed è stato l’Executive Director Europe in AKQA, guidando a livello EMEA il team di WPP dedicato al gruppo FCA, prima di assumere il suo attuale ruolo in Spring Studios.

Nei suoi incarichi attuali, Stigliano guida un team di oltre 200 talenti che spaziano da strategia di business, creatività, tecnologia e dati. È anche keynote speaker, docente di Retail Marketing Innovation e co-autore con il guru internazionale Philip Kotler del testo “Retail 4.0 | 10 Regole per l’Era Digitale”, edito da Mondadori.

Nato in Calabria, ma divenuto un cittadino del mondo, Stigliano divide il suo tempo tra gli Stati Uniti e Londra, senza dimenticare Milano, dove insegna al Politecnico. La sua azienda, Spring Studios, con sedi a Londra, Milano, Beverly Hills e New York, offre un’ampia gamma di servizi di marketing e comunicazione, spazi per eventi, studi fotografici, e co-working.

Stigliano è noto per la sua visione unica del marketing e della comunicazione, che concilia le molteplici contraddizioni del nostro mondo: etica e profitto, breve e lungo periodo, inclusione&diversity e meritocrazia. “Nell’affollamento contemporaneo la comunicazione è cruciale, ma che non sia cipria sul naso” ha commentato in una recente intervista.

L’evento Naturium promette di essere un’occasione unica per ascoltare la prospettiva di Stigliano sulla sua carriera, il ruolo della globalizzazione e la direzione futura del marketing. Il CEO di Spring Studios porterà sicuramente un contributo inestimabile, alimentando la passione dei giovani per la cultura del merito e del successo.