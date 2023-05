Successo per la seconda edizione della “Corri a Squillace”

Sono stati oltre 350 gli atleti, provenienti anche da altre regioni del mezzogiorno, che hanno partecipato alla seconda edizione della “Corri a Squillace”.

L’evento, promosso dalla società sportiva RUN FOR CATANZARO, dal Comune di Squillace; dall’ass.ne italiana arbitri ( sez. di Cz) e dai Centri sportivi aziendali e industriali (CSA.In) è omologato FIDAL si è svolto nell’incantevole scenario ambientale e naturalistico rappresentato dal lungomare di Squillace, luogo da anni utilizzato per gli allenamenti di diverse società sportive della provincia di Catanzaro.

La gara su un percorso di 10 Km ha visto una grande partecipazione di atleti di età e provenienza diversa legati dalla passione per la corsa ma anche della condivisione di stili di vita salutari rappresentati non solo dalla pratica sportiva ma anche dalla tutale dell’ambiente naturale.

Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco di Squillace, dr. Pasquale Muccari, l’assessore alla programmazione e turismo, dott. Franco Caccia i quali hanno evidenziato la scelta convinta operata dall’amministrazione comunale per una qualificata promozione turistica del territorio e per una fruizione del lungomare anche per attività sportive e di promozione della salute.

Alla manifestazione era presente anche il commissario dell’ARPA (agenzia regionale protezione ambiente della Calabria) gen.le Emilio Errigo, il quale ha sottolineato il valore della bellezza e della tipicità floreale del litorale squillacese quale scenario ideale per lo svolgimento di manifestazioni sportive di livello nazionale.

Particolarmente soddisfatto il presidente della società sportiva Run For Catanzaro, Francesco Benefico principale curatore della manifestazione e punto di riferimento di tutte le società di corsa sportiva presenti sul territorio regionale e nazionale.

Fra i primi classificati, assoluti maschili: 1. Ricatti Domenico- ASD Corri Castrovillari; 2. Curia Francesco- Polisportiva magna Graecia di Cassano; 3. Barbuscio Mario- Marathon di Cs. Per gli assoluti femminili: 1. Paone Francesca – ASD CorriCastrovillari; 2. Strano Eugenia – Hobby Marathon di Catanzaro; 3. Foresta Manuela – Hobby Marathon di Catanzaro.

A conclusione della manifestazione i promotori ed i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Squillace, hanno ribadito l’impegno a far crescere l’evento, già dall’edizione 2024, sia sotto il profilo sportivo quanto sotto il profilo della promozione ed accoglienza turistica anche attraverso la creazione di un apposito pacchetto di servizi turistici rivolto agli atleti ed alle loro famiglie.