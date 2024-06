Grande successo a Soverato di sportivi e pubblico per la Giornata Nazionale dello Sport 2024

Alla presenza di un folto pubblico e con la partecipazione di numerose federazioni sportive ,discipline sportive associate ed Enti di Promozione sportiva si è conclusa al Palascoppa di Soverato la Giornata Nazionale dello Sport 2024.

Particolarmente coreografiche le esibizioni di danza sportiva e arti marziali con i tornei di basket, badminton, pallamano, volley e la presenza degli atleti Special Olympics hanno fatto vedere quanto di buono, di educativo e di sociale c’è nella pratica sportiva all’insegna dell’inclusione.

Alla manifestazione ha partecipato anche la Scuola Italiana Cani Salvamento che ha fatto anche dimostrazioni pratiche facendo vedere quanto sia importante il ruolo dei cani da salvamento negli incidenti a mare.

Erano presenti le autorità politiche e militari .In particolare la consigliera con delega allo sport Rosalia Pezzaniti ha posto l’accento sulla meravigliosa giornata di sport inteso come divertimento ma anche come aggregazione ed inclusione.

La manifestazione ha avuto inizio con l’inno di Mameli tra i visi attenti e commossi specie dei piccoli atleti presenti che si sono sentiti così parte di un disegno di respiro nazionale uniti idealmente con tutti gli altri atleti che contemporaneamente in Italia celebrano questo meraviglioso evento.

Particolarmente felice il Fiduciario CONI di Soverato Giuseppe Pipicelli, Stella d’oro al merito sportivo del CONI, che ha tenuto a ringraziare l’Amministrazione Comunale , le Forze dell’ordine e le Associazioni di volontariato che hanno contribuire a rendere festosa e sicura questa giornata.

Un ringraziamento particolare alla Misericordia di Soverato che ha fornito gratuitamente l’assistenza sanitaria e ai dott. Michele Raffa e Lorenzo Mancini che hanno fornito, anch’essi gratuitamente, l’assistenza medica.