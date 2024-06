Inizio e fine dell’anno accademico UNITER, con Soverato

L’ottobre 2023 scorso, l’Università della Terza Età e del tempo libero “Cassiodoro” di Soverato, presieduta autorevolmente da Sina Montebello con il valido sostegno di Mario Nesticò, inaugurava il suo XXIX anno accademico con la proiezione del docufilm sul Gagini e la Pietà, commentato da Ulderico Nisticò. Il 31 maggio, abbiamo chiuso – per ora – con Soverato, stavolta sul piano archeologico e numismatico, e con relazioni di Angela Maida di Italia Nostra e di Elisa Nisticò, direttore dei Musei di Scolacio e Kaulonia.

In mezzo a questi avvenimenti, ogni venerdì una manifestazione culturale aperta al pubblico: ci ha onorati, con una dotta dissertazione teologica, mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia T., e amico della Cassiodoro da quando era giovanissimo sacerdote. Sempre molto partecipata la presenza del pubblico.

Vengono tenuti, da docenti volontari, corsi da lunedì a giovedì, riservati ai soci. Quando è possibile, ci scappano gite e cene.

Davvero sorprendente che un’associazione viva, anzi prosperi e cresca, e le ragioni sono ovvie: fin dai giorni lontani dei fondatori Franco Grisafi e Franco Iaria, indimenticati, l’UNITER osserva scrupolosamente e categoricamente alcune regole:

– niente politica nell’UNITER, nemmeno ideologica;

– nessuna intromissione politica esterna;

– nessuna ambizione, ma solo servizio;

– nessun interesse economico da parte di nessuno.

Sembra facile… ma l’UNITER ci è riuscita; e siamo certi continuerà.

Come università del tempo libero, non ha vocazione di età; ma come Terza età si vorrebbe rivolgere ai tanti pensionati della città, per invitarli ad attività non di terza età ma di terza giovinezza.

Ad maiora, UNITER.