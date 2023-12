Grande successo a Soverato per la I Edizione della “10 km della Perla dello Jonio”

Il Popolo dei runners si è riunito a Soverato, in occasione della I Edizione della “10 km della Perla dello Jonio”.

Una gara intitolata al Prof. Salvo Criscuolo indimenticabile bandiera dell’atletica soveratese, calabrese, nazionale … e non solo.

Lo splendido circuito cittadino a ridosso del lungomare ha ospitato centinaia di atleti di tutte le età per una gara nazionale di alto contenuto tecnico aperta a tutti, capace di emozionare gli spettatori assiepati lungo il tragitto e presenti al traguardo posizionato all’altezza del campo Nunzio Marino.

Il risultato tecnico finale della gara è stato importante e ragguardevole: nella categoria Uomini primo Idam Ayoub – Scuola Atletica Krotoniate, 2-Simukeka Jean Baptiste – GS Orecchiella Garfagnana, 3- Hadar Zohair – S. S. Avis Barletta ;nella categoria Donne

1 – Paone Francesca – Corricastrovillari

2 – Spagnoli Anna – Atletica 85 Faenza

3- Sestito Morena – Run For Catanzaro .

Il Comune di Soverato, rappresentato in questa occasione dsll’Assessore allo sport Rosalia Pezzaniti, creando sinergie con Enti e Associazioni ( Regione Calabria, Asd Poliporto…), ha dato vita ad un evento destinato ad imporsi nel panorama sportivo nazionale.

Presente, ovviamente, il Comitato Regionale calabrese della Federazione Italiana Atletica Leggera , insieme a tutti coloro che hanno garantito l’ufficialità e la regolarità della gara.

Un percorso selettivo immerso in una Città partecipe e plaudente : l’essere umano è nato per correre nel vento verso traguardi sempre diversi e sfidanti: lo sport e la salute hanno fatto da riferimento per una giornata caratterizzata da un clima ideale per lanciarsi verso la Vittoria.

Tantissimi i giovanissimi che hanno corso nelle varie categorie: alcuni hanno preferito arrivare al traguardo mano nella mano, nonostante “le minacce di squalifica” poste in essere dai Giudici di gara.

Numerosissimi stands con prodotti di eccellenza hanno fatto da corollario alla manifestazione deliziando il palato e la vista di chi invece di correre ha guardato ed applaudito.

Insomma, una giornata di gioia ed aggregazione sociale che ha posto Soverato, ancora una volta, al centro dell’universo sportivo.

214 iscritti, mille vincitori, ospiti da tutta Italia e spettatori entusiasti : una domenica da vivere di corsa, godendo la bellezza di Soverato, Perla dello Ionio.

Pronti : Via! Ha vinto lo sport!