Ultimata costruzione scuola elementare per bambini in Africa

Grazie anche al sostegno dell’associazione Correre Insieme che organizzò l’evento “Corri per un mattone” con la partecipazione di centinaia di atleti in tutta Italia e di campionesse e campioni, è stata ultimata dall’associazione guidata da Aldo De Michele l’opera scolastica nel villaggio dello Zambie.

Un grazie ad Aldo De Michele per aver voluto ricordare Anna Magro, madre di Francesco e Giuseppe, donna coraggiosa ed esemplare, con una sua immagine e messaggio, a vegliare i bambini che studieranno per progettare un futuro migliore, nella scuola a loro donata.

Significativa la frase a tergo della fotografia;

“… veglierò su di voi per tutti i giorni del mio tempo in cielo”.

Si corre non solo per vincere una medaglia, ma anche e soprattutto per far vincere la VITA.