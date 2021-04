Gruppo Chi.Ce: “Inspiegabile la capitozzatura degli alberi a Chiaravalle”

Troviamo davvero inspiegabile la decisione dell’amministrazione comunale di deturpare il verde pubblico cittadino, già di per sé povero e abbandonato ad una gestione improvvisata. Osserviamo infatti, stupiti come gran parte dei cittadini chiaravallesi, alla capitozzatura degli alberi del centro, in piena stagione primaverile.

Ora, è stato ampiamente appurato, come riportano le associazioni che si occupano specificatamente della tutela dell’ambiente (vedi Italia Nostra e Legambiente) che pratiche come la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione. D’altronde, qui non si tratta solamente di metodi e tempi di una potatura, ma della cura del decoro urbano del paese.

Chiediamo perciò all’amministrazione comunale di sospendere questo scempio o, quanto meno, spiegarne i motivi (con opportune evidenze scientifiche), visto anche le tante segnalazioni che abbiamo ricevuto e chiedendoci, appunto, di intervenire sulla questione.

Cogliamo infine l’occasione per invitare tutti coloro che hanno delle segnalazioni, questioni, appelli, progetti, suggerimenti che riguardano l’amministrazione della nostra cittadina a scriverci senza indugio.