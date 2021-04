Scontro tra auto e moto sulla Statale 106, centauro ferito

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica l’ennesimo brutto incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 106 alla periferia sud di Roccella Jonica (RC).

L’impatto tra una moto ed una Fiat 500 è avvenuto all’incrocio tra la Statale 106 ed un distributore di carburanti. Purtroppo ha avuto la peggio il motociclista che è finito sull’asfalto rovinosamente.

Lo scontro è avvenuto qualche minuto dopo le 8:00 nel momento di maggior traffico per via della riapertura delle scuole anche se il luogo dell’incidente è fuori dal perimetro urbano di Roccella Jonica. Sul posto sono intervenute subito le forze dell’ordine ed i sanitari del 118.

Non si conoscono al momento i dettagli sulla dinamica dell’incidente e le condizioni del giovane alla guida della moto che, seppure è rimasto a terra sull’asfalto, sembra che non abbia mai perso conoscenza. La nostra O.D.V. nel ringraziare quanti ci hanno segnalato l’incidente inviandoci le foto coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106.