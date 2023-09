I volontari impegnati nella mirabile “Associazione Nazionale Carabinieri” di Catanzaro

Una risorsa sul territorio che rappresenta il vero valore aggiunto nella città capoluogo di Regione, quando la competenza e l’ impegno si rendono necessari per difendere e rappresentare principi di legalità in azioni di volontariato e sorveglianza sempre attiva.

Tra le figure che circolano in mezzo a noi, quali Forze Dell’ Ordine già preposte per interventi a tutela di molteplici necessità, si distinguono e permangono importanti, tutti gli uomini e le donne che, inseritesi per collaborare con la ben nota e operativa “Associazione Nazionale Carabinieri”Sezione “Giuseppe Arruzzo” di Catanzaro, garantiscono, giorno dopo giorno, quel massimo interesse verso svariate e quotidiane problematiche sociali.

Si tratta di angeli della città, volontari che fanno da guida con coraggio per fornirci la dovuta assistenza e, sopratutto, a chi si trova in difficoltà o richiede ogni loro ausilio.

Persone sensibili al compito così imprevedibile e capace di trasformarsi in ruoli di urgente allerta su improvvisi pericoli, senza sottrarsi mai o rinunciare ad agire nel pubblico interesse, collaborando, dunque, con sedi operative già preposte al pubblico intervento e di primo soccorso.

Il noto Parco della Biodiversità di Catanzaro, quale ampia distesa di verde aperto ai visitatori, offrendo vari servizi al suo interno con ristorazione, luoghi aperti alla cultura, spazi riservati ad eventi ed aree destinate ai più piccoli, si presenta, appunto, funzionale, grazie anche alla continua perlustrazione di questi “volontari” esperti in materia di sicurezza.

Questa grande Associazione Nazionale Carabinieri con Sede anche a Catanzaro, agisce instancabilmente sia giorno che di notte, poichè frutto di intenti ben coordinati tra loro, evitando invasioni esterne di animali selvaggi che, come avvenuto di recente, sono stati allontanati per il rischio di attacchi a chiunque fosse di passaggio o di ovvia permanenza sugli orari di apertura; presso i parcheggi di auto da monitorare e poi sventare, così, repentini attacchi da parte di ignoti per danneggiare beni ed autovetture in sosta.

Resta a noi l’obbligo di mettere in risalto tali eccellenti qualità di servizio, per i numerosi operatori dediti al bene ed alla salvaguardia raggiunta con massima attenzione, dove un altro importante intervento è stato eseguito proprio durante il servizio di controllo e monitoraggio semrpe nelle medesime zone.

Su incarico dell’Amministrazione Provinciale, come riportato sulla pagina del sito ufficiale: www.anccz.org, i volontari di turno, coadiuvati da Carmine Lodari, hanno ritrovato delle bambine che si erano perse nel parco. La mamma non le trovava da diverso tempo, ed era in collegamento telefonico con i carabinieri per comunicare l’accaduto e chiedere aiuto.

Al ritrovamento da parte dei volontari, la mamma emozionata e contenta, si è praticamente inginocchiata per ringraziarli.

Ecco un esempio di massima risultanza in mezzo a noi, senza dimenticare che ovunque codesta Associazione di volontariato, vanta primati così consolidati cui intendiamo soffermarci con orgoglio, riconoscendo la mera necessità continuativa che una tale presenza sia fatta di duro “lavoro”.