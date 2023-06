Il 16 e 17 giugno un Convegno di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare a Catanzaro

Si terrà a Catanzaro nei giorni 16 e 17 giugno il convegno organizzato dalla S.o.c. di Chirurgia Vascolare del “Pugliese-Ciaccio A.O.U. Dulbecco” diretta dal dott. Paolo Rubino.

L’incontro evidenzierà come oggi, con lo sviluppo tecnologico e l’apporto di nuovi materiali e strumentazioni, sia mutato il profilo della chirurgia vascolare, validando definitivamente la metodica endovascolare, che permette di trattare patologie gravi in modo mininvasivo e con ridotto rischio operatorio; puntualizzando che la chirurgia convenzionale “open” resta sempre l‘opzione preferenziale per varie patologie e tipologie di pazienti e per la gestione di eventuali complicanze. La disponibilità di entrambe le metodiche è prerogativa della Struttura di Chirurgia Vascolare.

Argomenti che verranno trattati in distinte sessioni sono Arteriopatie degli Arti Inferiori, Stenosi carotidea e Chirurgia Open ed Endovascolare dell’Aorta Addominale, oltre a una sessione dedicata all’Assistenza Infermieristica del paziente vascolare.

Il confronto, con il contributo di specialisti provenienti dagli ospedali regionali e da centri extraregionali di elevata qualità, oltre a delineare l’attuale stato dell’arte della chirurgia vascolare ed endovascolare, ha l’obiettivo di evidenziare linee condivise di pratica clinica per una migliore gestione sanitaria. Il convegno sarà l’occasione d’incontro fra medici di base e ospedalieri con lo scopo di creare una continuità assistenziale con il territorio.