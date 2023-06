Tenta di uccidere gli ex cognati dell’amante, 25enne arrestato

Soltanto il caso ha voluto che la pistola per ben due volte si inceppasse e non esplodesse i colpi che un uomo di 25 anni ha tentato di esplodere all’indirizzo degli ex cognati della sua amante.

Il tutto è avvenuto in pieno giorno alle 15 di pomeriggio, lo scorso 7 giugno, nella centralissima via del Progresso a Lamezia Terme davanti a un bar. Ora A. A. è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Lamezia e dovrà rispondere dell’accusa di tentato duplice omicidio.

Secondo le indagini realizzate dai militari dell’Arma, sotto il coordinamento della procura di Lamezia Terme, il 25enne il 7 giugno insieme alla sua compagna avrebbe dato appuntamento su via del Progresso al fratello e alla sorella dell’ex marito di lei, probabilmente con la scusa di dover discutere di affari familiari legati alla separazione della donna.

L’uomo, però, con diversi precedenti penali alle spalle, all’appuntamento si è presentato armato con una pistola detenuta illegalmente e quando si è trovato di fronte ai due – dopo uno scambio di parole in strada – avrebbe immediatamente estratto l’arma da fuoco e provato ad esplodere due colpi.

Entrambi i tentativi sono andati a vuoto, dal momento che l’arma si sarebbe inceppata evitando così una vera e propria tragedia. A quel punto – secondo le ricostruzioni di procura e carabinieri – si sarebbe dileguato a bordo di un’auto.

Questo il quadro fornito dalle indagini dei carabinieri, che già dopo l’accaduto hanno iniziato a visionare le telecamere di videosorveglianza della zona e ad effettuare una serie di pequisizioni mirate. Le immediate attività di sopralluogo svolte dai carabinieri hanno consentito di repertare 1 cartuccia di pistola, calibro 7.65, inesplosa con innesco percosso; a riprova che l’azione di fuoco non si sarebbe verificata a causa dell’inceppamento dell’arma.

L’uomo è stato arrestato la notte dell’11 a Ciampa di Cavallo. Toccherà ora all’uomo assistito dai suoi legali fornire la sua ricostruzione dei fatti in questa fase ancora preliminare del procedimento penale.