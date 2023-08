Il 21 agosto a Soverato si svolgerà la finale del talent “Next Music Generation”

Si sono concluse le selezioni per la terza edizione del talent promosso dal Festival d’autunno, Next Music Generation, ed è già tempo di cominciare a pensare alla finale che si terrà il 21 agosto all’arena del Teatro Comunale di Soverato.

Per i vincitori c’è in palio un intero concerto – con un premio di 1000 euro e la realizzazione di un video con il quale promuovere la propria attività -, all’interno della programmazione ufficiale del XX Festival d’autunno, che si terrà il 18 settembre al Complesso monumentale San Giovanni, a Catanzaro.

Tra le tante domande pervenute, saranno in undici coloro che si confronteranno nella finale sul palco soveratese. Per il main talent, il Next Music Generation, parteciperanno: Daniela Talarico, Melania Mercurio, Giuseppe Sanò alla chitarra, Diletta Carrozzino, Januaria Carito alla chitarra ed Emanuele Caccavaro al pianoforte.

Per la categoria Senior ci saranno: il duo Vivì formato da Valeria Piccirillo e Valerio Mazza – violino e chitarra -, Nicoletta Burgello, Vito Antonio Villirillo, Patrizia Magnolia, Salvatore Lo Prete che si esibirà in un quartetto di sole chitarre e percussioni. Per loro c’è in palio la possibilità di aprire il concerto del vincitore di Next Music Generation con due brani, prima della sua esibizione il 18 settembre a Catanzaro e una targa realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.

In palio, per le concorrenti di tutte le sezioni c’è anche una borsa di studio messa in palio dal Soroptimist club international, riservata all’artista femminile tra le partecipanti, che meglio rispecchierà le finalità del sodalizio.

La scelta del vincitore di Next Music Generation e della sezione Senior del concorso avverrà attraverso la somma dei voti del pubblico presente con quelli della giuria tecnica del talent, composta da musicisti, giornalisti, esperti del settore e presieduta dal direttore artistico del Festival, Antonietta Santacroce, che valuteranno le due esibizioni per ciascun concorrente.

«Dopo il successo delle precedenti due edizioni e vista la risposta dei partecipanti – ha detto il direttore Santacroce -, il Festival d’autunno ha voluto confermare anche per quest’anno la volontà di dare spazio agli emergenti, a riprova dell’attenzione da sempre riposta nei confronti dei nuovi talenti, e offrendo loro l’opportunità unica di salire su un palco prestigioso come quello della rassegna principale del Festival, là dove si esibiranno gli ospiti della ventesima edizione. Negli anni passati, il concorso ha saputo stupirci con qualità elevate e scelte stilistiche insolite: siamo certi che anche per questa terza edizione Next Music Generation saprà regalarci più di una sorpresa».