Perquisito a casa e sorpreso con oltre un kg di droga, 23enne arrestato

Supportati dal cane antidroga dell’unità cinofila, la Polizia nel corso di una perquisizione ha rinvenuto 1,327 kg di marijuana, 30 grammi di hashish, 5 circa di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di singole dosi, per la vendita al minuto dello stupefacente.

In particolare, nella mattinata del 28 luglio, nell’ambito di mirati servizi antidroga finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Lamezia Terme, in collaborazione con il reparto Cinofili di Vibo Valentia, ha effettuato perquisizione domiciliare presso l’abitazione di I.S., ventitreenne lametino, con precedenti per reati inerenti alle armi, in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Le indagini sono nelle fasi preliminari e i soggetti coinvolti sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Al termine dell’accurato controllo di polizia, il giovane è stato arrestato nello stato di flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.