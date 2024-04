Il 26 Maggio a Catanzaro la settima sfilata amatoriale canina

Saranno il pet food Wonderfood e il pet toilette Hirtia Solaro i partner che forniranno i premi per la Settima edizione della Sfilata amatoriale canina e felina acura della giornalista Lorella Commodaro presidente dell’associazione animalista Su la zampa di Catanzaro.

Location Villa Margherita grazie alla fattiva collaborazione di alcuni membri della Giunta comunale a cui va un doveroso ringraziamento. Inizio iscrizioni ore 15,30 per i cani e ore 18,00 per i gatti del 26 maggio prossimo venturo. Non sono ammessi cuccioli di cane inferiori a sei mesi di età e di gatto tre mesi di età.

Presente un punto pet store a cura di Piume e …zampe di via Fares 36 in Catanzaro. Altri sponsor: ristorante Bardo’ di Catanzaro; lido ristorante pizzeria Mediterraneo di Montauro; sport e bici di Iammello in Montepaone lido; pet store Pet Stile in Soverato; allevamento di barboncini Rosso malpelo di Montelupo Fiorentino; allevamento Edo e persiani Coccodolls in Rho; allevamento di maltesi Precious_wonder_Venice in Venezia; l’elegante B&B Dolce Virginia in Roma. Molti i premi per le sezioni meticcetti e di razza.

In più premio Priscilla per gli Yorkshire; premio Stitch per i cavalier king; premio Fiocco per i maltesi; Paco e Gaia per i proprietari di cani che sfileranno in maniera originale, premio ideato dal game designer di fama internazionale Alberto Sesti per la Square Enix.

E ancora: premio Lorely per il gatto europeo più bello; premio Minu’ e Vogue rispettivamente per i gatti persiani e certosino. Si raccomandano i partecipanti di vaccinare già i loro amori pelosi e munirli di antiparassitario.

Lorella Commodaro