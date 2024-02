Non tutti gli italiani sono stati ‘brava gente’. Anzi a migliaia – in Italia ma anche in Libia, in Etiopia, in Grecia, in Jugoslavia – furono artefici di atrocità e crimini di guerra orribili. Chi furono ‘i volenterosi carnefici di Mussolini’? Da dove venivano?

E quali erano le loro motivazioni?

Giorno 28 febbraio 2024 ore 18,00 Sala Consiliare “B. Manti” del Comune di Soverato, Incontro con lo Storico e autore del libro “I carnefici del Duce” – La Terza 2023 – Eric Gobetti