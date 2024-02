Vincita al Win for Life a Catanzaro, 3000 euro al mese per 20 anni

Vinta la 470esima rendita a Catanzaro (CZ) con una giocata di solo 1 euro 3000,00 euro al mese per 20 anni al fortunato vincitore

Milano, 26 febbraio 2024 – La fortuna ha baciato un giocatore del punto vendita Sisal Tabacchi situato in Via degli Angioini, 2931 a Catanzaro (CZ). Durante il concorso N° 925 delle ore 13:00 di sabato 24 febbraio 2024, Win for Life Classico ha infatti decretato il vincitore del 470esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita.

La combinazione è stata: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20. Numerone: 16.

La vincita, 3mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata da 1€.