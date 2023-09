Il 9 settembre a Soverato lo storico Rocco Lentini per l’Ottantesimo della Liberazione della Calabria

Dopo Serrata, Taurianova, Reggio Calabria sarà Soverato, sabato 9 settembre, ad ospitare lo storico e la sua ricerca sulla Resistenza prima della Resistenza.

Nel settembre del 1943 dopo mesi di preparazione con bombardamenti – a Catanzaro i bombardamenti del 27 agosto causarono oltre quattrocento morti – fucilazioni e stragi naziste iniziava, in Calabria, lo sbarco anglo-canadese a Reggio.

In soli 20 giorni lo scontro coinvolgeva la regione lasciando, dopo l’estate del 1943, un territorio devastato e oltre 5.000 morti solo nella provincia di Reggio Calabria.

L’apertura del fronte di guerra in Calabria avrebbe cambiato le sorti del conflitto mondiale.

Un’articolata rassegna dell’Istituto “U. Arcuri”, che si snoda dal 23 agosto e proseguirà fino al 10 dicembre, sta ripercorrendo le principali tappe della liberazione della Calabria. Filmati inediti, una mostra itinerante, un Convegno e un concorso per le scuole al fine di conoscere una Resistenza cruenta, un tassello del variegato mosaico dell’opposizione al fascismo in Calabria quando l’organico Movimento di Liberazione in Italia non era ancora nato.

L’evento, alla libreria Non ci resta che leggere di Soverato, con inizio alle ore 18,00, è in collaborazione con i Comuni di Marcellinara, Serrata, Taurianova, ARCI Reggio Calabria, ANPI area Metropolitana Reggio Calabria, LaReDiS Calabria (Laboratorio Regionale per la Didattica della Storia), ANPI Galatro-Laureana di Borrello-Serrata, Caffè Letterario Mario La Cava di Bovalino e sarà patrocinato dalla rivista Sud Contemporaneo.