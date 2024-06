Il Boys Marinate si aggiudica la Coppa Calabria Amatori Asc Calcio a 11 Over35

Sul campo sportivo comunale di Filadelfia (VV), messo a disposizione per l’evento dall’Amministrazione Comunale e dalla società Real Filadelfia Amatori, si è disputata la finale della Coppa Calabria amatori over 35 ASC con l’organizzazione della Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme.

Per questa terza edizione che ha visto difronte in finale due compagini vibonesi, la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio del presidente Peppe Dileo e la Boys Marinate di Vibo Marina di mister Giuseppe Catanese, è stata, come doveva necessariamente essere, una serata all’insegna dello sport e del divertimento, e così è stato, con in campo tanti ex calciatori professionisti e non, con alcuni di loro che comunque hanno vissuto palcoscenici più ambiti, ma che hanno dato ancora prova e dimostrazione delle loro indubbie capacità tecniche ed agonistiche, dinnanzi a tanti supporter accorsi in tribuna.

Il risultato finale ha visto prevalere la Boys Marinate per 4-2, con la rituale festa a fine partita, la coppa alzata e portata in trionfo da tutti i calciatori, con applausi convinti anche da parte degli sconfitti che hanno dimostrato grande senso di sportività. La cronaca della gara ci racconta di un primo tempo all’insegna di un sostanziale equilibrio in campo delle squadre ed anche il risultato sul 1-1 fotografa alla perfezione l’andamento dell’incontro, mentre l’inizio del secondo tempo è stato fatale e catastrofico per la Vigor Old Boys, perché in soli tredici minuti subiscono un uno due micidiale, incassando due reti che sono il frutto di altrettante gravi disattenzioni difensive.

La squadra di mister Francesco Dileo ha comunque cercato in tutti i modi, anche con sostituzioni mirate, di recuperare un risultato oramai divenuto pesante fino al triplice fischio, esponendosi però a rapidi contropiedi da parte del Boys Marinate e ad onore del vero oltre ad aver segnato la seconda rete, ha fallito sotto porta tantissime occasioni da rete.

Quindi con la gara di finale di Coppa Calabria si chiude l’annata calcistica ASC 2023-2024, un momento agonistico esaltante sotto tutti gli aspetti e punti di vista, ma in particolare, il responsabile organizzativo Patrizio Gemello ha voluto sottolineare che si è trattato” di una stagione esaltante anche sotto l’aspetto della correttezza e della grande sportività fra tutti i partecipanti”.

Il Boys Marinate, quindi, meritatamente si aggiudica la Coppa Calabria Amatori ASC Calcio A11 Over 35 e nell’albo d’oro della manifestazione va ad aggiungersi agli Amatori Pianopoli (2022) ed al Real Filadelfia (2023), un trionfo per questo prestigioso torneo che vale la partecipazione alle Finali Regionali calcio ASC 2024, che sono in programma il 7-8-9 giugno p.v. a Rossano-Corigliano (CS) e la formazione di Vibo Marina tenterà di conservare il titolo di Campione Regionale conquistato l’anno scorso.