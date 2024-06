La Casa di riposo Padre Pio di Catanzaro apre le porte allo shiatsu

Bellissima esperienza per gli ospiti della struttura grazie alla proposta dell’insegnante Rita Feroleto

Nella Casa di riposo Fondazione Oasi Padre Pio di Catanzaro si è svolto un felice incontro tra lo shiatsu e gli ospiti della struttura che accoglie anziani che, per ragioni di salute o per motivi familiari, non possono più risiedere nel proprio domicilio. L’iniziativa è stata realizzata da Rita Feroleto, insegnante della Scuola ISBN REN Shiatsu attestata FISieo che afferma “Lo shiatsu è come un abbraccio della mamma e fa riferimento non solo all’aspetto fisico ma anche a quello emotivo.

La proposta ha suscitato interesse ed entusiasmo negli ospiti e nei collaboratori della struttura. Insieme a me altri operatori Shiatsu: Clara Buccinnà, Elvira Corapi , Elizabeth Costabile e Pina Laugelli. Lo shiatsu viene attualmente definito in Italia un’Arte per la salute. Tramite una precisa sequenza di pressioni esercitate su tutto il corpo, aiuta a riequilibrare l’organismo sia da un punto di vista funzionale che fisiologico che energetico. Inoltre, permette di recuperare le proprie forze se indebolite da stress e tensioni, sempre in armonia con la natura e senza eventuali effetti secondari spiacevoli o nocivi.”

“Le persone anziane ricevono forte beneficio da questo trattamento – sottolinea Renato Zaffina, direttore della Scuola ISBN REN SHIATSU – che ha un effetto riequilibrante e rasserenante e averlo potuto praticare nella realtà di una Rsa calabrese è stato molto significativo ed importante.”

“Da molti anni in Italia – aggiunge Rita Feroleto – lo shiatsu viene utilizzato con profitto in strutture sanitarie nell’ambito di quella che oggi viene chiamata medicina integrata o integrativa . Ringraziamo per questa opportunità i responsabili della struttura, Domenico Spasari, Maria Scalzi, Nicoletta Spasari e Adelina Scalzi, che hanno consentito a me e ai miei colleghi questa fantastica esperienza “