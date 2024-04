Il Capodanno Rai sarà in Calabria anche nel 2025

“Saranno tre i Capodanno televisivi della Rai in Calabria. Oltre a quello fatto quest’anno a Crotone e quello previsto per il 2025 ci sarà anche quello del 2026″. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto incontrando i giornalisti a Lamezia Terme per il bilancio di metà mandato.

“Il Consiglio di amministrazione della Rai – ha detto il governatore calabrese – ha deciso di aderire alla nostra richiesta per estendere quest’accordo di un anno. Non so ancora dove li faremo questi due appuntamenti ma di certo si faranno qui“.

Occhiuto ha anche detto che “continuerà fino al 2026 anche questo lavoro di promozione sulla Rai della Calabria che fino ad ora ha fatto entrare nelle case degli italiani la Calabria migliore con 100 milioni di contatti con tutte le altre trasmissioni. Credo che sia uno degli investimenti più redditizi fatti nella storia della regione.

Tante volte in passato venivano sprecate le risorse per la promozione territoriale al punto che se oggi si parametrassero le risorse spese con il numero dei contatti si avrebbe contezza del fatto che nessun investimento per la promozione territoriale ha reso come questo fatto dalla Calabria con la Rai in questi due anni”.