Il centro SAI di San Sostene in finale a Coverciano

Il 15 Novembre 2024, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano si terrà la finale del

Progetto RETE Refugee Team del SGS della FIGC, a cui parteciperemo il Centro SAI di San Sostene per rappresentare la Calabria, avendo vinto le fasi precedenti del torneo.

Il torneo ha rappresentato per i ragazzi del SAI di San Sostene il palcoscenico di una importantissima rivincita personale. I ragazzi, infatti, hanno portato in campo non solo le loro abilità calcistiche ma anche le loro qualità umane e personali.

Il periodo di lavoro e di preparazione tecnica, tattica e psicologica è stato un momento

importante di crescita personale e professionale, non solo per i ragazzi nelle vesti di protagonisti che da sempre hanno il sogno di fare i calciatori, ma anche per gli operatori, lo staff, i collaboratori e tutte le persone che sono state da supporto prezioso per raggiungere l’obiettivo finale.

Questo periodo è stato anche un momento di integrazione, arricchimento e confronto con la

realtà, con le sfide della vita, con i momenti difficili e di tensione che hanno poi portato a gioire insieme delle vittorie.

E’ stato, inoltre, il trampolino di lancio per importanti occasioni di lavoro e sbocchi professionali, una delle esperienze ad oggi più importanti per tutti coloro che hanno ruotato intorno all’evento sportivo.

Entusiasmo, gioco di squadra, coraggio e determinatezza sono le caratteristiche che hanno contraddistinto la squadra e che saranno da motore per la finalissima.

Il Sindaco Aloisio augura ai ragazzi del Centro di San Sostene di ben rappresentare la Calabria per correttezza e capacità sportiva, dichiarando di essere orgoglioso di loro e di tutti gli operatori e rappresentanti del Centro per essersi impegnati a giungere in finale.