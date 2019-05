Il Comune di San Sostene aderisce all’iniziativa di Legambiente “Spiagge e fondali puliti 2019”

Il Comune di San Sostene ha aderito all’iniziativa promossa da Legambiente “Spiagge e fondali puliti edizione 2019”. Per dare un segnale di perfetta integrazione dei ragazzi dello SPRAR nella nostra Comunità, attraverso la collaborazione all’importante iniziativa di tutela ambientale, è stata richiesta, ed ottenuta, la disponibilità di n. 12 ragazzi dello SPRAR per giorno 01.06.2019 dalle ore 08.30 per partecipare attivamente alla predetta iniziativa.

Altri dodici partecipanti verranno scelti nell’ambito della comunità locale, in modo da arrivare a 24 partecipanti, ai quali, singolarmente, verranno distribuiti cappellini, pettorine, guanti e buste per la raccolta dei rifiuti e degli opuscoli informativi. Sarà una giornata fantastica all’insegna dell’educazione ambientale.