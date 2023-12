Il gioco d’azzardo in Calabria: statistiche del 2023

Il gioco d’azzardo è un tema caldo e discusso a livello mondiale. Le cifre intorno a questo business sono da capogiro e in Calabria i numeri non sono da meno. Con la sua complessità e le sue sfaccettature, il gioco d’azzardo gioca un ruolo importante nella società calabrese. Eccone i numeri più importanti.

Il profilo dei giocatori: chi sostiene il gioco

Il gioco d’azzardo in Calabria, come in altre parti d’Italia, ha un appeal trasversale che si estende a tutte le fasce di età, delineando un profilo variegato dei giocatori. Interessante è la forte presenza di giovani tra i sostenitori del gioco: il 37% dei giovani tra i 14 e i 19 anni ha ammesso di aver giocato ai casinò online nell’ultimo anno. Questa percentuale è indicativa di un trend emergente, dove la fascia più giovane della popolazione si avvicina al gioco d’azzardo con una frequenza maggiore rispetto al passato​​. Questo interesse crescente tra i giovani si spiega con la maggiore accessibilità e l’anonimato che il gioco online offre.

La rete diventa così un luogo privilegiato per l’azzardo, con una varietà di giochi a portata di clic che attira i più giovani. La facilità di accesso attraverso dispositivi mobili e la presenza di piattaforme di gioco online ottimizzate per i giovani, con grafiche accattivanti e proposte innovative, contribuiscono ulteriormente a rendere il gioco d’azzardo online una scelta popolare tra gli adolescenti e i giovani adulti. Tuttavia, il gioco d’azzardo non si limita alla sola generazione più giovane. Anche le fasce di età più mature, inclusi gli over 65, sono rappresentate significativamente nel panorama del gioco. Ciò dimostra che il gioco d’azzardo, sia online che fisico, ha un potere di attrazione che supera le barriere generazionali, offrendo un’esperienza che può essere tanto una forma di intrattenimento quanto un’occasione di socializzazione.

Il fascino del gioco online: numeri e preferenze

In Italia, il settore del gioco d’azzardo online ha mostrato una crescita significativa negli ultimi anni, riflettendo un cambiamento nelle abitudini di consumo e nell’accesso ai servizi di gioco. Questo aumento è in gran parte dovuto all’avanzamento tecnologico e alla crescente disponibilità di piattaforme di gioco online che rendono il gioco d’azzardo più accessibile e conveniente. Le statistiche evidenziano come il mercato del gioco d’azzardo online in Italia si sia espanso, offrendo un’ampia gamma di opzioni, dalle scommesse sportive ai casinò online, passando per il poker e altre forme di gioco. Questa diversità ha attratto un pubblico più ampio, composto sia da giocatori occasionali che da appassionati di gioco d’azzardo. Un fattore chiave dietro questa crescita è la facilità di accesso offerta dalle tecnologie mobili. Gli smartphone e i tablet hanno reso il gioco d’azzardo online più accessibile, permettendo ai giocatori di partecipare in qualsiasi momento e luogo. Questa convenienza ha portato a un aumento del numero di persone che partecipano a queste attività, ampliando il mercato e incrementando i ricavi. Inoltre, la possibilità di giocare con sistemi di pagamento digitali, come nei migliori casinò PayPal, o criptomonete, ha ampliato l’offerta.

La Calabria, in questo contesto, emerge molto. Mentre alcuni settori sono in crollo, la regione ha registrato una raccolta complessiva di giocate che ha superato i 3,2 miliardi di euro nel solo 2022. Tale cifra, impressionante di per sé, diventa ancora più notevole se si considera che rappresenta un aumento sostanziale rispetto all’anno precedente. Questo trend ascendente riflette non solo una crescente propensione al gioco online tra i residenti calabresi, ma anche un contesto socio-economico che favorisce tale attività. Questi numeri sottolineano un interesse diffuso per il gioco online nella regione, che si manifesta in diverse forme: dalle scommesse sportive alle slot machine virtuali, passando per il poker e altri giochi di carte online. Questa diversità di offerta contribuisce al dinamismo del settore e all’attrattiva delle piattaforme di gioco online, che riescono a soddisfare una vasta gamma di preferenze e gusti.

Il ruolo delle scommesse sportive

Il mercato delle scommesse sportive online in Italia sta vivendo una crescita significativa. Nel 2023, si prevede che il settore raggiungerà un fatturato di 1,04 miliardi di euro, con una crescita annuale prevista del 6,43%, portando il mercato a un volume previsto di 1,42 miliardi di euro entro il 2028. Si stima inoltre che il numero di utenti nel mercato delle scommesse sportive online raggiungerà i 2,7 milioni entro il 2028. La penetrazione degli utenti nel 2023 si prevede sarà del 3,3%, con un aumento previsto fino al 4,6% entro il 2028. L’ARPU (Average Revenue Per User) dovrebbe attestarsi a circa 530 euro.

In termini globali, le scommesse sul calcio rappresentano oltre il 50% della raccolta annua complessiva, che ammonta a 768 miliardi di euro, posizionando il calcio davanti ad altri sport come il basket e il tennis. Questi dati riflettono non solo l’importanza del calcio a livello nazionale ma anche il suo impatto e la sua popolarità a livello mondiale. Il calcio, infatti, attira circa il 40% degli abitanti del pianeta, molto più di altri sport come il nuoto o il basket.