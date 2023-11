Il grande pianista Alexander Romanowski in concerto a Lamezia Terme

Pochi musicisti possono vantare di essere considerati, sin da giovanissimi, una delle stelle del panorama della musica classica internazionale. Il pianista Alexander Romanowski, appartiene alla ristretta élite di artisti che hanno saputo far parlare di sé, sin dalle sue prime apparizioni, per le indubbie qualità musicali. Sarà il musicista ucraino, naturalizzato italiano, a esibirsi Venerdì 3 novembre, alle ore 18:00, nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, in un concerto straordinario organizzato da AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice. L’evento è realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

«Nel corso degli anni – ha commentato il direttore artistico – AMA Calabria si è distinta per il livello delle sue proposte. La nostra è un’attenzione che è stata ripagata dalla fiducia del nostro pubblico. Ed è a loro che, in questa stagione, abbiamo pensato di presentare concerti memorabili. Questa settimana sarà l’eccelso pianista Alexander Romanowski, già vincitore dell’importante Premio Busoni, a incantarci con la sua grande personalità musicale».

Descritto dai critici musicali come «un artista eccezionalmente dotato e con un’espressione musicale accattivante e coinvolgente», Alexander Romanowski si è distinto per la sua tecnica e la sensibilità del suo pianismo, che lo hanno portato a suonare al fianco di prestigiose orchestre dirette da grandi personalità. Tra queste Valery Gergiev. Un traguardo raggiunto sin dall’età di 15 anni, quando fu insignito del titolo di Accademico Onorario dall’Accademia Filarmonica di Bologna per la sua esecuzione delle “Variazioni Goldberg” di Joahnn Sebastian Bach.

Grande interprete delle composizioni di Sergej Vasil’evič Rachmaninov, nel concerto di Lamezia Terme dimostrerà la sua maturità musicale nel rileggere alcune delle pagine più belle del grande compositore russo. Brani che sono la pietra angolare del repertorio di ogni pianista. Grazie alla sua sensibilità e ai suoi studi approfonditi, Romanowski è riuscito a dare la giusta lettura ai dettagli ritmici e alle caratteristiche dello stile pianistico di Rachmaninoff, impressionando anche per il suono e per l’enorme gamma dinamica, che ha sempre stupito per la sua intensità e per la sua emotività interiore.

Il suo fraseggio elegante e appassionato sarà evidente anche nella esecuzione di alcuni brani composti da Fryderyk Chopin. Tra questi la “Polonaise-Fantasie in La bemolle maggiore per pianoforte, op. 61”, il “Valzer Brillante in La bemolle maggiore op. 34 n. 1” e il “Valzer Brillante in La minore op. 34 n. 2”. Una scelta che caratterizzerà un concerto in cui si avvertiranno le vibrazioni di una musica immortale suonata da un grande pianista.

Sarà possibile assistere al concerto di Alexander Romanowski con l’abbonamento sottoscritto per l’anno 2023-2024 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.