Il Guarasci-Calabretta alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica con Giandomenico Scalzi

Le Olimpiadi di Matematica, che si sono svolte il 3 Maggio a Cesenatico, hanno ospitato come protagonista uno studente del Guarasci-Calabretta di Soverato

Un risultato importante e un motivo di vanto per tutto l’IIS “Guarasci-Calabretta” di Soverato e per la Calabria, è stato quello di Giandomenico Scalzi l’unico studente calabrese a brillare alla fase nazionale delle Olimpiadi di Matematica, che si sono svolte il 3 Maggio a Cesenatico, e dove hanno partecipato i migliori studenti di tutta Italia.

Giandomenico dopo aver superato, a dicembre, la prima fase d’istituto, ha affrontato la fase provinciale che si è svolta a febbraio presso il Liceo Scientifico “Siciliani “di Catanzaro. Erano presenti i migliori studenti provenienti dal distretto di CZ/KR/VV provincia di Catanzaro e la gara dava accesso a 1 posto per la finalissima nazionale di Cesenatico. Giandomenico è riuscito a qualificarsi il primo ed a Cesenatico si è posizionato nella fascia dell’argento.

Chi è Giandomenico Scalzi? E’ un alunno del liceo Scientifico di Soverato, frequenta la quarta classe e sin dalle scuole medie ha partecipato alle gare che la scuola proponeva. Sicuramente è un patito di giochi di logica, probabilità, di teoria dei numeri, dove c’è da pensare e dove ci vuole cervello.

«Essere arrivato primo – ha commentato Giandomenico – è stato un risultato per me straordinario. Sono stato sempre appassionato alla matematica, e sarei molto soddisfatto se il mio risultato contribuisca a dimostrare l’impegno della mia scuola nel fornirci un’istruzione completa e stimolante, incoraggiandoci a mettere alla prova le nostre abilità con prove come quella a cui io e altri studenti e studentesse abbiamo partecipato, ringrazio tutti i docenti di matematica la prof.ssa Commodari , la prof.ssa Torchia Meri ed il prof. Paparazzo.»

Giandomenico si è qualificato anche per un’altra gara di matematica: i Giochi Internazionali dell’Università Bocconi di Milano. Nella sua categoria c’erano quattro posti disponibili per la finale ed anche qui si è inserito nei primi quattro.

Così sabato 25 maggio Giandomenico parteciperà alla finale nazionale dei Giochi Internazionali della Matematica alla Bocconi, competizione nella quale ai primi qualificati sarà data la possibilità di partecipare alla finale internazionale in agosto a Parigi. Auguriamo a Giandomenico di rappresentare anche lì il nostro Istituto con grande successo.