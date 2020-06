Il mondo degli eventi ai tempi del Covid 19, come nasce il progetto al femminile “NutriMentiAmo”

Noi donne per natura siamo abituate a lottare, a fermarci, ad ascoltare e a ripartire. Questo è quello che è successo a noi in una fase di lockdown così incerta e sofferta.

Le prime attenzioni sono state rivolte alla salute di tutti, all’orgoglio di un popolo che cercava disperatamente di non crollare sotto il peso di un periodo così duro. Poi abbiamo deciso di reagire, perché´ tutto si percepiva così confuso e pericoloso per le nostre attività – imprenditoriali e non.

Sembrava quasi fossimo su una giostra che girava, girava senza che nessuno ci avesse ancora detto quale sarebbe stato il prezzo da pagare per quella corsa.

Quando abbiamo capito che tutto stava diventando digitale abbiamo studiato come rendere meno “freddo” e distaccato un evento che sarebbe potuto e dovuto essere virtuale.

Il progetto è nato da tre donne di cui 2 calabresi (Soverato e Catanzaro lido) che lavorano nel settore dell’industria degli eventi e del turismo; conosciamo bene ogni tappa di un viaggio chiamato “evento” e il cibo, e lo stare a tavola, è uno degli aspetti, vuoi per cultura, vuoi per piacere, che ci manca di più in questo momento di “social distancing”.

È a questo punto, che, come l’Araba Fenice, nasce “NutrimentiAmo”, un progetto tutto al femminile che unisce networking, healthy food, ecosostenibilità e che supporta la filiera dei piccoli produttori italiani e le aziende che non vogliono rinunciare ai momenti conviviali con i propri clienti.

La Calabria sarà presente grazie alla collaborazione con un ristoratore di Catanzaro che ha sposato il progetto.

Diversi gli obiettivi del servizio NutrimentiAmo:

• Supporto alle aziende per l’organizzazione dei propri meeting online

• Sostegno del made in Italy nel settore del food, attraverso la collaborazione di catering fortemente presenti sul territorio nazionale.

• Sostegno e promozione dell’healthy food, con la consulenza di un esperto nutrizionista.

• Creazione di menu stagionali e sensoriali.

• Attenzione all´impatto ecologico nelle modalità di selezione del packaging di design e totalmente reciclabile.

• Consegna a domicilio con un sistema di prenotazione della propria box in alcune zone d´Italia.

Offriamo inoltre a tutte le realtà imprenditoriali (Hotel, B&B, Cinema, Teatri) interessate la possibilità di adottare questo modello di ristorazione alternativa garantendo sicurezza, qualità, accuratezza e personalizzazione.

E’ ora di ripartire, e parafrasando Tiziano Terzani, uno dei miei scrittori preferiti:

“Vivo ora, qui, con la sensazione che l’universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una continua scoperta. E io sono particolarmente fortunato perché, ora più che mai, ogni giorno è davvero un altro giro di giostra.”

Morena Rombola´