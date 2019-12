Il Natale solidale dell’I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni

Natale tempo di festa…tempo di regali…ma sopratutto di doni che regalano sorrisi a chi piú ne ha bisogno!​ ​ ​ ​ Si e’ concluso venerdì 20 dicembre il Mercatino della Solidarietà, allestito,​ ​ come ormai da consuetudine nei locali del Presidio ospedaliero Ciaccio, dall’ IC Catanzaro Nord Est Manzoni Sezioni Scuola in Ospedale​ in collaborazione con il Reparto di Oncoematologia Pediatrica.

Alunni, docenti e genitori dell’ Istituto hanno realizzato i manufatti e le decorazioni natalizie da mettere in vendita, per poi offrirne il ricavato all’ Associazione Sassolini che da anni opera all’interno del Reparto di Oncoematologia pediatrica a beneficio e sostegno dei piccoli degenti e delle loro famiglie. Di bianco vestite, le allieve delle Scuole Medie Anile e Manzoni a turno si sono prodigate nei 3 giorni di vendita degli oggetti che, prodotti con materiali diversi e tecniche privilegianti la fantasia creativa, sono risultati unici e originali.​

L afflusso nell’acquisto ha fatto registrare un aumento considerevole dei proventi rispetto agli anni precedenti e di questo l’Istituto non può che esserne sempre più lieto e soddisfatto.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ La Dirigente​ Scolastica Flora Alba Mottola e la scuola tutta ringraziano e augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito in questo, appena conclusosi, appuntamento con la Solidarietà.​ ​

Le docenti dell’I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni Luigina Scavelli e Lucia Gentile