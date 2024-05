Mozzarella richiamata per contaminazione da sospette sostanze non autorizzate

Sabato 4 maggio 2024 arriva un’allerta sul portale del ministero della Salute, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, riguardo il richiamo di diversi lotti di mozzarella per pizzeria.

Le confezioni sono state ritirate per quello che è stato segnalato come rischio chimico. Nello specifico si tratta della “Mozzarella per Pizzeria”, a marchio del nome dello stesso produttore “Fattorie Marchigiane Cons. Coop. Agricola” (IT 11 21 CE) con stabilimento di produzione a Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro e Urbino, e in particolare in via Cerbara, 81.

Il nome del produttore è Fattorie Marchigiane Cons. Coop. Agricola. I numeri dei tre lotti richiamati sono L2411300, L2411400 e L2411500 con scadenza rispettivamente del 22, 23 e al 24 maggio 2024. Il motivo della segnalazione, è la sospetta carica batterica elevata sulla materia prima e il sospetto utilizzo di sostanze non autorizzate.

Per il principio di precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i prodotti segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto dove saranno rimborsati o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.