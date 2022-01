Questo pomeriggio, in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Bosco, Soverato accoglierà il nuovo arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago, alle ore 18.00 presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica.

S1TV canale 89, TMG canale 119 e Rete Regione canale 111 trasmetteranno l’evento in diretta televisiva, in streaming su www.soveratounotv.net e sulle pagine facebook di S1TV e Soverato Web, a partire dalle ore 17.30 in poi.