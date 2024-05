Il Pollino Basket si aggiudica il primo round delle serie contro l’NBS Soverato che però ha dimostrato carattere e di sicuro non si arrenderà facilmente. Il match inizia con Soverato molto aggressivo in difesa e con tutto il quintetto a canestro. Pollino probabilmente non si aspettava avversari così determinati e fa fatica a contenerli. Il tempo si chiude con Soverato in vantaggio 16 -25.

Nel secondo però c’è la rabbiosa reazione dei locali che manda in confusione i giovani soveratesi che non riescono ad arginare fisicamente gli avversari, molto aggressivi e sicuramente più esperti e smaliziati. Il quarto si chiude con un pesante parziale di + 17 per Castrovillari che sarà determinante.

Alla ripresa dopo l’intervallo gli ospiti lentamente riprendono la partita in mano contenendo ancora il distacco che però vede saldamente in vantaggio Castrovillari (61 – 48). Sembra finita ma non è così. Con grande orgoglio e determinazione i giovani di coach Pirillo, benché penalizzati dalla forzata uscita di Fall, Riverso e Privitera, mettono alle corde i locali portandosi, a metà tempo, a -2 dall’impresa. Ma, come già detto, gravati dai falli comminati in maniera generosa rispetto agli avversari davvero molto aggressivi, cedono nel finale. Finisce 74-66.

Peccato per il black out del secondo quarto che ha deciso la partita ma i ragazzi di coach Pirillo, pur in difficoltà non hanno mai mollato contro una squadra forte e, soprattutto, molto esperta e furba. La prova fornita lascia aperta la possibilità per Soverato almeno di portare gli avversari alla “bella” che, in ogni caso, si disputerebbe a Castrovillari.

Facciamo un appello a tutti i soveratesi affinché domenica 26 alle ore 19,00 riempiano il Palascoppa per dare ai ragazzi uno straordinario sostegno per spingerli all’impresa che sognano e meriterebbero per quanto fatto per tutto il campionato. Vi aspettiamo pertanto numerosi e infuocati, come lo sono stati i tifosi del Pollino. E, come è tradizione del pubblico di Soverato, con la correttezza e il rispetto che ci contraddistingue. Si tifa per i nostri ragazzi, non si offendono gli avversari che, qualunque sia il risultato sul campo, vanno rispettati sempre e comunque.

Pollino Basket – NBS Soverato 74-66 (16-25, 24-7, 21-16, 13-18)

Pollino: Gazineo 15, D’Agostino 7, Donato 1, Aloisio 5, Filpo 1, Rennis 23, Russo 14, Perrone, De Luca, Perrone V. 3, Bonifati, Perrone A. 5. All SiIlella

Soverato: Paoletti 3, Riverso 5, Gallo 3, Tuccio L., Dell’Isola,Tuccio G.9, Privitera 11, Riccio 5, Fall 10, Maida 20, Rotundo, Palaia. All Pirillo