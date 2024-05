Tutto pronto a Palmi per la finale di Miss Mondo Calabria

Sarà nella Città della piana, la finale regionale del famoso concorso di bellezza Miss Mondo Calabria 2024.

Infatti, la nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi che ha avuto l’incarico di rappresentare in esclusiva per la Regione Calabria Miss Mondo, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, è pronta ad un altro grandissimo evento.

L’evento si terrà lunedì 27 Maggio sulla strepitosa terrazza di CapoSperone con affaccio sul mare alle ore 18.

Organizzato nella massima serietà e professionalità come sempre distingue l’agenzia, saranno in gara tantissime e bellissime concorrenti provenienti da tutte le parti della Calabria a contendersi il prestigioso titolo di Miss Mondo Calabria 2024.

Per l’occasione sarà presente anche la Miss Mondo Italia, Chiara Esposito, la Miss Mondo Calabria 2023, Nicoletta Ventrice e Luigi Auletta, presidente di Impero Couture.

Il tutto ripreso dalle telecamere di Wedding Tv.

“Manca pochissimo ad un grande evento – commenta il patron Regionale Andrea Cogliandro, della nota agenzia di eventi e spettacoli Andrea Cogliandro Eventi – i ringraziamenti vanno a tutta questa meravigliosa famiglia di Miss Mondo Calabria che è sempre più numerosa, dagli sponsor, a tutte le ragazze e a chi lavora dietro le quinte”.

“Tra qualche giorno verrà eletta la Miss Mondo Calabria 2024 – commenta Nicoletta Ventrice – ho già le lacrime agli occhi ma è stato un anno che non potrò mai dimenticare pieno di gioie e traguardi. Grazie dell’amore che mi avete dato, grazie per avermi supportata così tanto e aver creduto in me. Sono diventata la persona che sognavo di essere.

Miss Mondo Calabria e l’agenzia di Andrea Cogliandro sarà per sempre la mia seconda famiglia. Voglio fare un grande in bocca al lupo alle ragazze, vivetela con serenità perché così potrete accorgervi di quante cose ci siano oltre la semplice sfilata, di quello che acquisirete e di quanto vi possa far crescere in tutto. Un abbraccio la vostra Miss mondo Calabria 2023.