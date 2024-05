Il presidente dell’US Catanzaro Floriano Noto “sale in cattedra” ospite della “Luiss” di Roma

Il presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto, “sale in cattedra”: oggi sarà ospite in una delle università più autorevoli d’Italia, la “Luiss” di Roma. Più nello specifico, il numero uno della società giallorossa porterà le buone pratiche messe in atto a capo del club nel Master in Sport e Management della Luiss Business School, invitato dal direttore, professore Marco Mazzù.

Si tratta di un master sviluppato assieme all’AS Roma a Italiacamp che ha l’obiettivo di approfondire con gli studenti alcuni temi rilevanti della gestione societaria e di come sono stati trattati.

“In qualità di presidente dell’US Catanzaro – ha commentato Noto – sono orgoglioso di portare la nostra esperienza in un contesto formativo così prestigioso. Si tratta di un ulteriore riconoscimento a questa proprietà che, evidentemente, viene considerata un esempio virtuoso da far conoscere. Da parte mia – ha concluso – ringrazio il professor Mazzù per avermi coinvolto e per aver voluto dedicare questo spazio significativo alla nostra realtà aziendale e sportiva”.

Il nuovo corso della storia giallorossa con a capo la famiglia Noto comincia il 6 luglio del 2017 quando l’importante Gruppo Imprenditoriale catanzarese acquisisce la maggioranza delle quote societarie dall’ex presidente Cosentino. Ad assumere la Presidenza è l’ingegnere Floriano Noto.