Il sindaco di Catanzaro ha incontrato l’Ambasciatore del Giappone

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo De Nobili la visita dell’Ambasciatore Giapponese, Suzuki Satoshi, che ha voluto visitare il capoluogo in occasione della 13ª Mostra nazionale dei Bonsai e Suiseki in corso di svolgimento al Musmi.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e si è rivelato capace di instaurare futuri e proficui rapporti tra la nostra città e il Giappone. L’ambasciatore si è detto particolarmente lieto di questa che è la sua prima visita in Calabria. Il confronto si è alimento anche sulle prospettive di collaborazione, dal turismo alla cultura, passando per il fumetto giapponese.

Punti di incontro che l’amministrazione e l’ambasciatore sono disponibili ad affrontare in futuro per la costruzione di un percorso di collaborazione e condivisione. Inoltre, la federazione italiana Karate ha voluto omaggiare l’ambasciatore del Giappone con un’esibizione diretta da Shihan Danilo Russo e gli allievi del satori DOJO -Ssd sport ring Catanzaro.

Prima di raggiungere la manifestazione che si tiene al Musmi, su invito del primo cittadino l’ambasciatore con ha voluto visitare il Teatro Politeama e ha potuto apprezzare le audizioni della nuova Scuola di danza del Teatro Politeama.