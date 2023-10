Girifalco il 14 e 15 ottobre ospita le “Giornate Fai d’Autunno”

Nella città che ha dato i natali all’autore del “Breve Trattato sulle Coincidenze”, Domenico Dara, le coincidenze continuano ad essere protagoniste. Così, ieri 6 ottobre ad un anno esatto dall’apertura delle Rems, sono state presentato le Giornate Fai d’Autunno, in programma il 14 e 15 ottobre. Quale la coincidenza? Uno degli elementi che ha reso Girifalco la meta scelta dal Fondo per l’Ambiente Italiano è, proprio, la follia.

Il programma è stato presentato nel corso della conferenza stampa promossa dal Fai Catanzaro unitamente all’Amministrazione Comunale e alla Pro Loco Girifalco e a cui hanno partecipato, oltre ai referenti del sodalizio, il sindaco Pietrantonio Cristofaro insieme ad altri amministratori, la segretaria della Pro Loco, Angela Mascaro in rappresentanza del presidente Orazio Cipullo e del direttivo e la dott.ssa Sonia Graziano in rappresentanza del dott. Michele Rossi direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’A.S.P. di Catanzaro.

Presenti, anche, il capitano della Compagnia dei Carabinieri, Pasquale Cuzzola, il parroco don Antonio De Gori, il Cpia, il Centro d’Accoglienza L’Approdo, la Pro Loco e altre associazioni, i giovani del servizio civile comunale e il prof. Pino Vitaliano, in rappresentanza, dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Majorana.

Ad illustrare il programma delle due giornate sono state Gaia Assunta Bertolino e la storica dell’arte Virginia Silvano insieme all’architetto Francesca Ferraro.

Gli apprendisti Ciceroni saranno gli studenti dell’Istituto Majorana di Girifalco che si occuperanno dell’ex manicomio, gli studenti dell’IC di Borgia guideranno i visitatori alla scoperta della chiesa di San Rocco, gli allievi di Lamezia si occuperanno della chiesa Matrice e del Rosario mentre gli studenti del Liceo Siciliani di Catanzaro si occuperanno di Borg@rte e di Palazzo Ciriaco.

Tra le varie iniziative è, anche, prevista la passeggiata enogastronomica nelle vie del borgo, a cura della Pro Loco Girifalco, con tappa ai beni più storici di Girifalco: Borg@rte, la fontana Carlo Pacino, il Palazzo Ducale, la fontana della Cannaletta, il palazzo Spagnuolo e il museo di arte contadina.

Sabato 14 ottobre alle ore 16,30, presso il Museo dell’Arte Contadina, è, inoltre, previsto l’incontro sulla storia dell’ex ospedale psichiatrico di Girifalco con illustri ospiti.

La domenica mattina si trascorrerà in montagna alla scoperta del sentiero del Falco (ore 9), realizzato da poco dall’Amministrazione Comunale.

Per i visitatori sono previsti menu speciali promossi dai ristoratori del luogo.

Un programma ricco e variegato alla cui stesura hanno collaborato l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco. Il sindaco Cristofaro ha, infatti, voluto ringraziare il Fai per l’importante opportunità annunciando che, nella seduta di giunta di ieri mattina, è stata deliberata l’adesione del Comune al FAI per il prossimo triennio; una scelta mirata a proseguire il percorso di promozione del territorio iniziato già tre anni fa e in continua evoluzione.