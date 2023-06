Il Volley Soverato annuncia le prime due new entry per la nuova stagione

Trattative in corso in casa Volley Soverato con la società del presidente Matozzo che annuncia le prime due new entry della nuova stagione. A firmare i primi contratti 2023/2024 sono la schiacciatrice Frangipane Alma e il libero Federica Vittorio. Classe 1996, alta 190 cm, Frangipane Alma é una schiacciatrice che nella scorsa stagione ha militato nella compagine del Montale con la quale nel 2022 aveva ottenuto la promozione. Prima, invece, esperienza in B1 a Verona. Si tratta di una giocatrice dal braccio pesante che rappresenterà sicuramente una delle bocche di fuoco della squadra di coach Mafrici.

L’altro arrivo riguarda invece il nuovo libero della squadra calabrese che sarà l’ex Sant’Elia Fexerica Vittorio, classe 1991 di origine siciliana. Per lei nella scorsa stagione, culminata con la retrocessione della compagine laziale, é stata comunque una stagione positiva essendo tra le più esperte del Sant’Elia.

Muove i primi significativi passi nella pallavolo nell’Orizzonte Tremestieri. Qui milita cinque anni, di cui tre in B2 e due in B1, dopo la storica promozione del 2010/2011.

La Vittorio l’anno successivo torna in B2 con l’Holimpia Siracusa e centra nuovamente la promozione nella categoria superiore. Nella stagione 2016/2017 veste la maglia di Modica, poi di Castelvetrano e quindi di Bari, prima di approdare alla Giovolley Aprilia, dove conquista la promozione in A2. Seguono due anni in B1 con Aragona.

Soverato, dunque, immerso nel mercato con altre trattative vicine alla conclusione.