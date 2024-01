Il Volley Soverato atteso da un impegno proibitivo contro la Futura Busto Arsizio

Altra trasferta per il Volley Soverato atteso domenica da un impegno proibitivo, almeno sulla carta. Le ragazze di coach Guidetti, infatti, affronteranno la Futura Busto Arsizio che si trova seconda con quarantuno punti a due lunghezze dalla capolista Perugia.

Le ragazze dell’ ex Amadio, inoltre, sono fresche della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Dunque, Buffo e compagne sono chiamate all’impresa considerati anche i problemi delle ultime settimane e con la società impegnata nel mercato.

Tutto quello che si riuscirà a portare da questa trasferta sarà oro colato per le biancorosse; per uscire con punti in tasca, però, servirà giocare al massimo come d’altronde ha sempre fatto la compagine calabrese. Bisogna stringere i denti in vista della seconda parte di stagione. Oggi la squadra partirà per raggiungere la sede del ritiro. Fischio d’inizio domenica alle ore 17.