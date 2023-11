Il Volley Soverato atteso dalla trasferta di Messina

Si ritorna in campo dopo il turno infrasettimanale giocato mercoledì. Il Volley Soverato é atteso dalla trasferta di Messina contro le siciliane di coach Bonafede. A secco da quattro gare consecutive, capitan Buffo e compagne sono decise e determinate ad invertire la rotta per muovere la classifica che le vede ferme a tre punti.

Messina, invece, viaggia con dodici punti in classifica ed un avvio di stagione molto positivo; d’altronde, dopo i tanti proclami ed obbiettivi dichiarati la scorsa estate, la compagine di Bonafede non può permettersi di fare diversamente.

Soverato, però, nonostante le sue difficoltà, non é di certo quello visto in alcune partite nelle ultime settimane; coach Guidetti conosce bene il suo gruppo, coeso e battagliero che affronterà questa trasferta con il massimo impegno. Messina é reduce dalla vittoria con Pescara in casa mentre le calabresi hanno perso con Bartoccini Perugia al Pala Scoppa. La gara avrà inizio alle ore 17 domenica 5 novembre.