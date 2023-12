Il Volley Soverato sconfitto in casa dal Como

Passa la Tecnoteam Albese Como al Pala Scoppa contro il Volley Soverato. Tre a zero per la squadra dell’ex coach Chiappafreddo. Un ko che per il Soverato significa restare a dieci in classifica. Si trattava di uno scontro diretto con Soverato e Como divise da soli due lunghezze. Scendiamo in campo.

Soverato in campo con Orlandi e Okenwa a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio. La squadra di Chiappafreddo risponde con Nicolini in regia e opposto Zatkovic, al centro Veneriano e Meli, schiacciatrici Longobardi e Bulaich mentre libero é Fiori. Gara tirata al Pala Scoppa con Soverato e Como che rispondono colpo su colpo e il punteggio segna 20-20; sul 22-22 tre punti consecutivi consegnano il set alle ospiti per 22/25.

Nel secondo set, le ragazze di coach Guidetti cercano subito di rifarsi ma le lombarde dal canto loro dopo essere state sul 6-6 allungano 12-15. Soverato non molla e riacciuffa le ospiti sul punteggio di parità.

Nelle fase finali del set, però, Zanotto e conpagne spingono e chiudono 21/25. Anche nel terzo parziale stesso andamento con le due compagini in parità 13-13 e Albese Como che cerca di scappare sul 19-20; fasi decisive della gara. Set point per Como ma Soverato annulla e ne ha due a disposizione.

La squadra di Guidetti però cede 26/28. Una sconfitta che non muove la classifica. Domenica prossima ancora al Pala Scoppa contro Millenium Brescia.

Volley Soverato 0

Tecnoteam Como 3

Parziali set: 22/25; 21/25; 26/28

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni, Romanin, Coccoli, Tolotti, Jurdza, Zuliani, Frangipane, Orlandi, Buffo, Guzin, Vittorio (L), Okenwa. Coach: Ettore Guidetti

TECNOTEAM COMO: Zanotto, Veneriano, Fiori (L), Nicolini, Brandi, Zatkovic, Bernasconi, Bulaich Simian, Longobardi, Patasce, Meli, Radice (L). Coach: Mauro Chiappafreddo

ARBITRI: Stancati Walter – Di Bari Pierpaolo