In auto con 8 kg di hascisc e 500 grammi di cocaina, arrestato

Viaggiava a bordo di un’auto e aveva con sé quasi 8 chilogrammi di hascisc e 500 grammi di cocaina. Un ventinovenne, originario di Pagani (Salerno), è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Scalea con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, nel corso di un servizio antidroga condotto anche con auto “civetta”, hanno sottoposto a controllo una vettura che stava percorrendo la via Panoramica al Porto di Tortora a forte velocità.

La persona a bordo, una volta bloccata in sicurezza, ha consegnato spontaneamente uno zaino custodito all’interno del veicolo contenente gli 80 panetti di hascisc e il mezzo chilo di cocaina.

Il ventinovenne è stato portato in carcere. L’ attività si inserisce in una serie di servizi antidroga condotti con il cordinamento della Procura di Paola che hanno portato nelle scorse settimane all’arresto per lo stesso reato, a Praia a Mare, anche di un trentunenne che alloggiava in un B&b trovato in possesso di 84 grammi di cocaina, 7.3 grammi di hashish, 2 bilancini sostanza da taglio, materiale vario per il confezionamento e di 800 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

A Santa Maria del Cedro, invece, è finito in carcere un 45enne, originario di Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari, che nascondeva in un materasso della sua abitazione 20 grammi di cocaina e un bilancino.

In altre stanze dell’appartamento, inoltre, sono stati trovati e sequestrati 6.300 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.