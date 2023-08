Chiaravalle, grande spettacolo con la danza dei maestri Borelli e Flauti

Un pubblico entusiasta e riconoscimenti speciali consegnati ai protagonisti dell’evento

Una serata scintillante a Chiaravalle Centrale. Una straordinaria dimostrazione di talento con le bellissime performance della scuola “Passione Danza” di Catanzaro Lido, pluripremiata a livello nazionale e internazionale. Numeroso il pubblico che ha assistito all’evento nel piazzale del Liceo Scientifico, incantato dalle potenti esibizioni dei ballerini e dei loro maestri di fama mondiale, Fabio Borelli e Concetta Flauti.

Il consigliere comunale delegato al Turismo, Gianfranco Corrado, e il giornalista Francesco Pungitore hanno condotto e presentato, sottolineando i meriti di una realtà sportiva calabrese di grande successo, capace di conquistare ben 94 medaglie agli ultimi Campionati italiani Fids.

Tra danze latinoamericane, danze caraibiche, danze coreografiche e show dance, gli allievi di “Passione Danza” hanno letteralmente entusiasmato tutti i presenti.

La serata si è conclusa con la consegna di pergamene ricordo da parte dell’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale. Sul palco la consigliera delegata allo Sport, Isabella De Masi, e la fiduciaria Coni di Chiaravalle, Laura Catricalà, che hanno riconosciuto il notevole contributo dei maestri Borelli e Flauti per il mondo della danza, premiandoli per le tante, prestigiose affermazioni, in Italia e nel mondo.

L’evento ha visto anche un omaggio speciale a Pino Pipicelli, fiduciario Coni di Soverato, un vero campione con una carriera illustre che include la presidenza della Federazione Regionale Pallamano, il ruolo di membro di commissione nazionale Coni-Aniad, l’incarico di sostituto procuratore federale della Federazione italiana pallacanestro. Pipicelli, già arbitro di serie A di Basket e commissario di serie A di Basket, è l’unico nel comprensorio soveratese ad aver ricevuto la Stella d’Oro Coni al merito sportivo. Un prestigioso riconoscimento che sottolinea il suo eccezionale impegno per lo sport.

La manifestazione ha consolidato la realtà di Chiaravalle come centro estivo vivace, con un cartellone di spettacoli ricco e variegato, offrendo un’esperienza di danza eccezionale e unendo la comunità in un tributo all’eccellenza nello sport.