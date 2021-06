In Calabria stop al richiamo AstraZeneca per gli under 60

In Calabria le somministrazioni di AstraZeneca vengono effettuate solo agli over 60. Lo conferma il responsabile della Protezione civile regionale.

«Già da sabato mattina – afferma Fortunato Varone – tutti i centri di vaccinazione e gli hub calabresi hanno l’ordine di non somministrare il vaccino AstraZeneca ai minori di 60 anni».

«Peraltro la nuova disposizione – precisa il dirigente regionale – non arreca alcun pregiudizio alle prenotazioni rispetto alle scorte di cui disponiamo».

Anche a livello nazionale sono arrivate rassicurazioni sulle dosi disponibili per garantire la vaccinazione eterologa per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca.