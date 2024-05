Nasce a Satriano il movimento politico VIVIAMO SATRIANO con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei concittadini, nella veste di protagonisti, alla vita politica della comunità e di agire per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi su tutto il territorio comunale.

Un aspetto essenziale del neocostituito movimento è, infatti, la partecipazione in quanto ritenuta di fondamentale importanza per il funzionamento della democrazia, per la promozione del benessere sociale e per la costruzione di nuove opportunità di sviluppo per Satriano.

I fondatori del movimento sono: Arena Cosimo, Basile Teodoro, Calabretta Alessandro, Chiaravalloti Gianluca, Drosi Fortunato, Floccari Simona, Maida Giuseppe, Matozzo Mimmo, Matozzo Pietro, Migliarese Concetta, Mirarchi Francesco, Procopio Damiano, Riverso Alessandro, Scicchitano Maria Vincenza, Sia Francesco, Vitale Giuseppe e Vitale Umberto, i quali evidenziano che VIVIAMO SATRIANO si caratterizza per il profilo inclusivo, dinamico e determinato ed è disponibile a considerare ulteriori interlocuzioni purché animate dall’esigenza di perseguire il miglioramento, il rilancio e la valorizzazione che merita la comunità di Satriano.

I suddetti fondatori dichiarano, inoltre, di aver individuato come referente nel Consiglio comunale di Satriano il consigliere Fortunato Drosi al quale è stato dato mandato di costituire un gruppo consiliare con la denominazione del movimento.