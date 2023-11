In fiamme struttura per deposito materiale edile in Loc. Germaneto a Catanzaro

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale, con supporto di Autobotte per rifornimento idrico, sono impegnate per un incendio all’interno di una struttura adibita a deposito di materiale edile di un cantiere in Loc. Germaneto nel comune di Catanzaro. In corso le operazioni di spegnimento.

Aggiornamento

Terminate le operazioni di spegnimento del rogo all’interno di una struttura adibita a deposito di materiale edile di un cantiere. Le fiamme hanno interessato materiale di vario genere (vernici, pannelli coinbentati etc.).

Danni alla struttura che in via precauzionale è da considerarsi inagibile in attesa di ulteriori verifiche tecnico/strumentali.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Non si registrano danni a persone.