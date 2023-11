L’NBS Edil MC Costruzioni Soverato perde in casa contro la forte Cestistica Gioiese

Al Palascoppa partita coinvolgente ed equilibrata; non bella tecnicamente ma ha regalato emozioni ed equilibrio fino alla fine. Si parte subito con una tripla di Tuccio subito copiata nel canestro opposto da Ciccio Russo. Sembra un inizio scoppiettante ma sono le difese a prevalere. Partita molto intensa e fisica, Gioia tenta un allungo ma Riccio e Fall spingono forte ed il primo parziale si chiude con i locali in vantaggio 16-14.

Si va avanti punto a punto con le due squadre che si alternano al comando; nel finale del quarto gli ospiti producono un piccolo break e si va all’intervallo lungo sul risultato di 31-35. Alla ripresa Soverato parte forte e si riporta in parità ma le triple di dei fratelli Russo creano un divario che, nonostante il grande impegno, i ragazzi di coach Pirillo non riescono a colmare anche perché alcuni giocatori sono gravati di molti falli. Il terzo si chiude con gli ospiti in vantaggio 48-55.

Nel quarto finale i locali tentano più volte il recupero arrivando più volte vicini a gioiesi, anche a -4 ma, Russo è compagni mantengono la calma e annullano le speranze dell’NBS che cede nel finale. Il risultano (66-79), che da ragione ai Gioiesi, sembra più netto di quanto in realtà lo sia stato, la partita è stata appassionante e molto equilibrata tra due squadre che di certo saranno protagoniste fino alla fine.

La Gioiese si conferma prima antagonista di Castrovillari. Oltre al solito fenomenale Ciccio Russo, ha mostrato carattere ed esperienza oltre ad un’ottima organizzazione di gioco ed ad un roster di qualità.

L’NBS Soverato ha tenuto testa alla più blasonata avversaria con volontà e determinazione ma qualcosa manca ancora per essere al passo con le prime; qualche tensione di troppo e la mancanza di continuità, anche nel singolo match, non ha permesso finora alla squadra di mostrare tutto il potenziale che, a nostro avviso, è ben superiore a quanto mostrato in queste prime partite.

NBS Soverato – Cestistica Gioiese 66-79

( 16-14; 15-21; 17-20; 18-24)

NBS: Barbuto ne, Riverso 16, Gallo 3, Tuccio L. ne, Tuccio G. 8, Longino ne, Palermo, Riccio 6, Fall 21, Maida 9, Palaia, Rotundo 3.

CESTISTICA: De Gilio ne, Caratozzolo, Germanò 2, Pezzimenti 12, Lupoi 6, Russo G. 9, Stanganelli, Russo F. 31, Monea 2, Romeo, De Gregorio 7, Cutrì 10.