Incendio in una discarica, quattro squadre dei vigili del fuoco al lavoro

Dalle ore 13 quattro squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sede centrale e distaccamento di Petilia Policastro, con supporto di autobotti per il rifornimento idrico ai mezzi di soccorso, sono impegnate a San Mauro Marchesato per l’incendio di una discarica in contrada Lenze.

Sul posto, 20 unità circa sono attualmente impegnate in operazioni per contenere il fronte di fiamma ed evitare la propagazione dell’incendio a un vicino autodemolitore e nelle zone adiacenti.

Al momento non si registrano danni a persone.