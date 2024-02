In data odierna una squadra di vigili del fuoco del Comando di Catanzaro Distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 00.15 circa nel Comune di Isca sullo Jonio (CZ) sulla SS 106, per incidente stradale.

All’arrivo sul posto si rilevava una autovettura, che per cause in corso di accertamento, finiva fuori dalla carreggiata ribaltandosi.

Personale Vigilfuoco provvedeva all’estrazione dalle lamiere del conducente privo di vita.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.